В МВД назвали районы Подмосковья, где происходит наибольшее число ДТП

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пушкино, Шатура, Зарайск и еще несколько городских округов признаны самыми аварийными в Московской области по итогам полугодия, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Наиболее сложная ситуация отмечается на территории городских округов Богородский, Пушкино, Шатура, Зарайск, Солнечногорск, Ступино, Домодедово, федеральных дорогах М-1 "Беларусь", М-7 "Волга", М-5 "Урал", - говорится в сообщении.

Также за последние полгода общее число автоаварий снизилось на 10% по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года. Число погибших стало ниже на 1,3%, раненых - на 11,4%. В пресс-службе не привели абсолютных значений по данным категориям.