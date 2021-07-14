{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МВД назвали районы Подмосковья, где происходит наибольшее число ДТП

Среди них Пушкино, Шатура, Зарайск, Солнечногорск, Ступино, Домодедово и Богородское

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пушкино, Шатура, Зарайск и еще несколько городских округов признаны самыми аварийными в Московской области по итогам полугодия, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Наиболее сложная ситуация отмечается на территории городских округов Богородский, Пушкино, Шатура, Зарайск, Солнечногорск, Ступино, Домодедово, федеральных дорогах М-1 "Беларусь", М-7 "Волга", М-5 "Урал", - говорится в сообщении.

Также за последние полгода общее число автоаварий снизилось на 10% по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года. Число погибших стало ниже на 1,3%, раненых - на 11,4%. В пресс-службе не привели абсолютных значений по данным категориям.

Теги
Россия
Полицейские задержали мужчин, устроивших драку в автобусе в Мытищах
12 июля в автобусе несколько мужчин приставали к женщине, за нее заступился пассажир, на которого в ответ на замечание напали шесть человек
Читать полностью