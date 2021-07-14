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Жителям Подмосковья рекомендуют отложить поездки в часы пик из-за жары

14 и 15 июля в регионе действует экстренное предупреждение из-за установившейся температуры в 35 градусов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует жителям региона отложить поездки на личном автомобиле или общественном транспорте в часы пик из-за жары, об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

"В Подмосковье действует экстренное предупреждение из-за 35 градусов жары на 14 и 15 июля. <...> Минтранс Московской области рекомендует отложить поездки на личном и общественном транспорте в часы пик. При поездках брать с собой питьевую воду, избегать долгого пребывания на улице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в течение дня в регионе прогнозируются сухие грозы.

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