Количество лесных пожаров в Подмосковье сократилось на 13% по сравнению с 2020 годом

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Около 130 лесных пожаров зафиксировали в Московской области с начала пожароопасного сезона 2021 года, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил журналистам в среду зампред правительства - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

"Если говорить в целом, то на сегодняшний день у нас с начала пожароопасного сезона зафиксировано порядка 130 лесных пожаров, в том числе пять торфяных, на общей площади более 160 га. Территории, покрытые лесом, это порядка 85 га (непосредственно деревья, которые затронули пожары). Если смотреть с материалами и результатами на сопоставимую дату с прошлым годом, мы фиксируем снижение количества пожаров и площади, проходимые огнем", - сказал Разин.

По его словам, за сопоставимый период прошлого года в регионе было зафиксировано более 150 лесных пожаров на общей площади свыше 400 га.