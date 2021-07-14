Власти Подмосковья заявили, что ситуация на торфяниках находится под контролем

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Власти Московской области держат на контроле ситуацию с торфяниками в пожароопасный период, к настоящему времени чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Об этом сообщил в среду журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

"Запасов воды достаточно, обводнение всех торфяников осуществляется в плановом режиме. В качестве мониторинга данных территорий у нас на постоянной основе реализуется обход обходчиками. <...> Ситуация на обводненных территориях, торфяниках остается под контролем. На сегодняшний день никаких нарушений и чрезвычайных ситуаций не происходит", - сказал Велиховский.

По его словам, в связи с наступлением пожароопасного периода в Подмосковье запустили программу облетов на квадрокоптерах всех территорий. "То есть мы в режиме онлайн каждый день видим картинку, что происходит на наших подведомственных территориях", - пояснил министр.

Он рассказал, что безопасность на торфяниках обеспечивают 76 комплексов гидротехнических сооружений систем обводнения. Общая площадь обводнения составляет около 73 тыс. га - эти территории располагаются в 16 городских округах, среди которых Рошаль, Шатура, Егорьевск, Луховицы, Павловский Посад, Электрогорск и Дмитров. "При этом на территории обводнения, где расположены эти комплексы, находятся 87 накопительных водоемов и сеть каналов более 970 км. Объем запасов воды в этих гидротехнических сооружениях составляет около 11 млн кубометров" - добавил Велиховский.

Как заявил зампред правительства - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин, власти не ожидают повторения пожароопасного периода 2010 года. "Я думаю, что формат 2010 года совершенно точно не повторится, потому что основная проблема 2010 года - это большие торфяники, которые горели. <...> Эти территории на сегодняшний день у нас полностью обводнены. Соответственно, таких масштабных залеганий торфа, непокрытых водой, которые могли бы спровоцировать такие серьезные возгорания, на сегодняшний день невозможны, так как необходимый резерв воды создан" - отметил Разин.