Единые дни встреч главврачей с жителями определили в Подмосковье

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Встречи главных врачей с жителями Московской области будут проводиться каждую вторую и четвертую среды месяца. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Сейчас система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку. Мы понимаем, что у жителей есть вопросы, на которые требуются ответы. И главная задача таких встреч - это предоставить людям всю интересующую их информацию по теме здравоохранения", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В материале поясняется, что встречи главных врачей с населением планируется проводить каждую вторую и четвертую среды месяца. Точное время и место проведения мероприятия можно уточнить в администрации медучреждения.