Спецназ Росгвардии принял участие в крупнейших учениях ведомства в Подмосковье

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Отряд спецназа Росгвардии "Витязь" провел в Подмосковье масштабные учения по нейтрализации террористов при поддержке авиации и артиллерии. Мероприятие прошло в рамках крупнейших за историю Росгвардии учений "Заслон-2021", передает корреспондент ТАСС с места событий.

По легенде учений на первом их этапе в подмосковном учебном центре "Новский" дивизии им. Ф. Э. Дзержинского бойцы спецназа на бронеавтомобилях перехватили машины террористов. Следом штурмовая группа зачистила одноэтажное здание, ведя стрельбу боевыми патронами. На третьем этапе был штурм многоэтажки - одна группа высадилась на крышу с вертолетов, вторая под прикрытием пулеметчиков с бронемашин подобралась к зданию, после чего начался одновременный штурм объекта.

Далее была отработана высадка группы спецназа с парашютами и штурм базы боевиков при поддержке минометов и огня вертолетов. На завершающем этапе вертолет эвакуировал бойцов с помощью троса.

"Заслон-2021 - это первые крупномасштабные учения с момента создания войск Национальной гвардии. Эти учения проводятся в рамках подготовки к учениям "Запад-2021", - рассказал журналистам первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов, присутствовавший на учениях. Совместные маневры "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября, в рамках учений будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.

12 июля Росгвардия начала крупномасштабные оперативно-стратегические учения "Заслон-2021", в ходе которых планируется отработка задач по нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности. Во время учений будет проверена готовность войск к выполнению задач в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки. Учения проходят в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах и завершатся 30 июля.