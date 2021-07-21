Более 7 млрд рублей получит Подмосковье на страховую медпомощь

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Свыше 7 млрд рублей из федерального бюджета получит Московская область на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Об этом в среду сообщила пресс-служба Московской областной думы.

"Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат более 85 млрд рублей на покрытие расходов на страховую медицинскую помощь. <...> Московская область получит 7,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что финансовая поддержка позволит своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на борьбу с коронавирусом.

"В Подмосковье выстроена слаженная система по борьбе с коронавирусом, однако нельзя забывать и о помощи пациентам с другими заболеваниями. Здравоохранение региона испытывает огромные нагрузки, поэтому финансовая помощь от федерального центра поможет обеспечить плановую медпомощь в полном объеме", - процитировали в пресс-службе слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.