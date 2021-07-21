Еще 11 молодых врачей в Подмосковье получили сертификаты на новые квартиры

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Одиннадцать молодых врачей в Московской области получили сертификаты на новые квартиры по программе "Социальной ипотеки". Об этом сообщил в среду на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Еще 11 молодых врачей сегодня получили сертификаты на новые квартиры. "Социальная ипотека" работает в регионе уже шестой год. Мы помогаем специалистам из разных сфер - учителя, воспитатели, тренеры - купить квартиру по льготным условиям. Будущий собственник платит только проценты по ипотеке, а основной платеж вносим мы", - написал Воробьев.

Губернатор считает, что данная программа является возможностью привлечь лучшие кадры и сохранить их в Подмосковье. "Программа пользуется большой популярностью, с 2016 года квартиру таким образом себе смогли купить более 1,6 тыс. человек. Поэтому будем продолжать", - заключил он.