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Еще 11 молодых врачей в Подмосковье получили сертификаты на новые квартиры

Врачи получили квартиры по программе "Социальная ипотека", которая работает в регионе уже шестой год

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Одиннадцать молодых врачей в Московской области получили сертификаты на новые квартиры по программе "Социальной ипотеки". Об этом сообщил в среду на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Еще 11 молодых врачей сегодня получили сертификаты на новые квартиры. "Социальная ипотека" работает в регионе уже шестой год. Мы помогаем специалистам из разных сфер - учителя, воспитатели, тренеры - купить квартиру по льготным условиям. Будущий собственник платит только проценты по ипотеке, а основной платеж вносим мы", - написал Воробьев.

Губернатор считает, что данная программа является возможностью привлечь лучшие кадры и сохранить их в Подмосковье. "Программа пользуется большой популярностью, с 2016 года квартиру таким образом себе смогли купить более 1,6 тыс. человек. Поэтому будем продолжать", - заключил он.

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