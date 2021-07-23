Власти Подмосковья планируют снизить объем вредных выбросов в атмосферу на 10% к 2024 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Власти Московской области к 2024 году планируют сократить на 10% объем вредных выбросов в атмосферу. Также к 2025 году планируется уменьшить на 20% выбросы парниковых газов, сообщил журналистам зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

"С прошлого года мы начали создавать систему экомониторинга. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы кратно, постепенно, но значимо сокращать объемы выбросов в атмосферу со стороны различных отходообразователей нашего региона. <...> К 2024 году наша цель сократить на 10% объем негативных выбросов в атмосферу региона", - сказал Разин.

Он добавил, что для этого будет проведена полная инвентаризация всех источников загрязнения воздуха, а также будет завершена работа по созданию системы экомониторинга.

Также зампред рассказал, что одним из направлений работы Минэкологии региона является борьба с парниковыми выбросами. "Наша задача - снизить количество парниковых газов на организованных источниках: промышленных предприятиях и иных объектах, которые генерируют соответствующие выбросы. Для этого в соответствии с национальной стратегией до 2024 года мы должны завершить работы по полной инвентаризации источников негативного воздействия на окружающую среду и к 2025 году сократить количество выбросов парниковых газов на 20%", - сказал Разин.