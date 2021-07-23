Стационарные датчики экомониторинга установят во всех городах Подмосковья в 2022 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Стационарные датчики экомониторинга, позволяющие следить за качеством воздуха, появятся во всех городах и крупных населенных пунктах Подмосковья. Об этом сообщил журналистам в пятницу зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

"Вы знаете, что подобные системы [экомониторинга] есть и реализуются на территории многих больших городов, но так, чтобы полностью покрыть датчиками, которые в режиме онлайн фиксируют качество воздуха на территории всего региона, такого в масштабах страны, наверное, нет. Поэтому наша цель - все крупные города и населенные пункты, где проживает большое количество людей, оснастить стационарными датчиками для того, чтобы 24/7 проводить замеры по 10 загрязняющим веществам и в случае выявления проблемы уже локально реагировать", - сказал Разин.

Он добавил, что в прошлом году в Подмосковье было установлено 65 датчиков экомониторинга, в этом году установят еще 90. "В 2022 году мы завершим систему - еще 145 датчиков будут установлены. Таким образом, 300 стационарных датчиков, расположенных во всех городах и населенных пунктах региона, покажут нам полную картину в режиме онлайн", - добавил зампред.

Он рассказал, что в следующем году будет создана онлайн-система, где в режиме реального времени будет отображаться качество воздуха на различных территориях региона. Помимо стационарных постов экомониторинга, по словам Разина, уже закуплено четыре мобильных лаборатории экомониторинга.