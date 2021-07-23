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Комплекс ЗРК С-75 установили в Балашихе как памятник защитникам неба Москвы

Установка мемориального комплекса приурочена к празднованию Дня защитников неба Москвы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Памятник защитникам неба Москвы - пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-75 - установили в подмосковной Балашихе, на въезде в микрорайон Заря, в бывший военный городок штаба Главного командования ПВО страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Балашихи.

"Новый памятник, приуроченный ко Дню защитников неба Москвы, установлен на въезде в микрорайон Заря. На постаменте установлена настоящая пусковая установка ЗРК С-75, которая хранилась в балашихинском музее войск ПВО. Это символ наших военных городков и нашего городского округа. Восстановить ее помогли специалисты Военно-технического музея Черноголовки", - отметили в пресс-службе.

День защитников неба Москвы ежегодно отмечается в память о защитниках артиллерийских и зенитно-пулеметных частей Красной Армии в начале Великой Отечественной войны. Вокруг Москвы создали два эшелона системы истребительно-авиационного прикрытия. Это было первое сражение битвы за Москву. Всего советские летчики в ночь на 22 июля уничтожили 12 вражеских самолетов. В тесном взаимодействии с истребительной авиацией находились зенитная артиллерия и зенитные пулеметы, которыми командовал полковник Леонид Лавринович. Зенитчиками было уничтожено в небе Подмосковья 10 гитлеровских бомбардировщиков.

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