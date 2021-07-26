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Более 500 бахчевых развалов в Подмосковье откроются 1 августа

Больше всего точек по продаже бахчевых разместят в Одинцове, Люберцах, Солнечногорске и Балашихе

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Свыше 500 бахчевых развалов заработают в Московской области 1 августа. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Продажа арбузов и дынь стартует в Московской области в этом году, так же, как и раньше, - 1 августа. Планируется более 500 отдельно стоящих бахчевых развалов. Их откроется на 50 точек больше, чем прошлым летом", - процитировали в пресс-службе министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Он добавил, что арбузы и дыни можно будет купить в каждом городском округе. Больше всего точек по продаже бахчевых будет в Люберцах, Солнечногорске, Балашихе, Одинцове.

По словам министра, основной арбузный сезон придется на конец августа и продолжится до 1 ноября.

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