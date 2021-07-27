В Подмосковье задержали трое мужчин, у которых изъяли около 10 кг марихуаны

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые выращивали марихуану в промышленных целях в деревне Лыткино, изъято 1,5 тысячи засушенных кустов общим весом около 10 кг. Об этом ТАСС сообщила во вторник начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"При силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" задержаны 48-летний местный житель и двое уроженцев стран ближнего зарубежья 22 и 49 лет, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков", - сказала она.

По ее словам, в арендованном помещении бывшего питомника для животных в деревне Лыткино злоумышленники организовали комнаты-теплицы, в которых выращивали и сушили наркосодержащие растения. Правонарушители оборудовали помещения вентиляционной системой, датчиками температуры и специальным освещением. "В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 23 горшка с растениями, а также 1,5 тыс. засушенных кустов общим весом около 10 кг. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством - марихуаной", - добавила Петрова.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое арестованы.