Еще 15 площадок для крупногабаритных отходов "Мегабак" откроют в Подмосковье до конца года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Еще 15 площадок "Мегабак", предназначенных для сбора ненужной бытовой техники, мебели, одежды и пластика, откроют в Московской области до конца года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

"Сегодня в регионе насчитывается 44 площадки "Мегабак" в 42 городских округах, а до конца года дополнительно мы откроем 15 новых площадок в 15 городских округах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые площадки для крупногабаритных отходов появятся в Волоколамске, Дмитрове, Королеве, Жуковском, Клину, Бронницах, Химках, Электростали, Рузе, Котельниках, Лотошине, Лобне, Наро-Фоминске, Можайске и Черноголовке.

"Мегабак" - современные, оборудованные площадки, куда жители активно свозят крупные бытовые отходы, в сумме уже сдали более 38 тыс. кубометров старых диванов, шкафов, холодильников микроволновок, спила растений, оконных рам и прочее. Весь этот объем, минуя мусоровозы и сортировку, забирают организации, занимающиеся переработкой, причем и для жителей, и для юридических лиц прием таких отходов - бесплатный", - приводятся в сообщении слова Хромушина.

В пресс-службе пояснили, что "Мегабак" предназначен для сбора старой или ненужной одежды, стекла, бумаги, пластика, бытовой техники и мебели.