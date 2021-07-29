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Переход через ж/д пути в Химках у ЖК "Солнечная система" построят к середине 2022 года

Строительные работы уже ведутся

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пешеходный переход через железнодорожные пути в Химках вблизи ЖК "Солнечная система" и "Две столицы" будет построен к середине следующего года. Об этом сообщил в четверг глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

"Что касается перехода у ЖК "Солнечная система", в настоящее время уже заключен контракт, начались работы, идет подготовка. Мы находимся в графике, не вижу каких-то проблем по этому вопросу. Он находится на персональном моем контроле. <...> В следующем году переход достроим до конца", - сказал Волошин в ходе прямой линии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он уточнил, что переход появится в середине следующего года.

Летом 2020 года было опубликовано видео, на котором жители жилых комплексов "Две столицы" и "Солнечная система" потребовали построить переход через железнодорожные пути, по которому жители ходят к автобусным маршрутам и торговым центрам.

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