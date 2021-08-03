Дачи в Подмосковье с июля 2020 года подорожали на 12,3%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Дачи в разных районах Московской области за год в среднем подорожали на 12,3% - до 5,4 млн рублей. Такие данные приводятся во вторник в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"В среднем по области с июля 2020 года ценник поднялся на 12,3% и составил 5,4 млн рублей", - говорится в материалах.

Уточняется, что с июля 2020 года в 35 районах Подмосковья ценник увеличился, в трех - упал. Заметнее всего подорожали дачи в Солнечногорском (+21,4%), Одинцовском (+20,3%), Сергиево-Посадском (+19,6%), Дмитровском (+19,3%) и Ленинском (+18,2%) районах. Снижение цен отмечено в Озерском (-2,6%), Шатурском (-2,1%) и Шаховском (-1,2%) районах.

Согласно исследованию, самые дорогие дачи расположены в Одинцовском и Красногорском районах (без учета элитного сегмента) - стоимость дома здесь в среднем составляет 25,6 млн рублей и 25,2 млн рублей соответственно. На третьем месте - Мытищинский район со средней стоимостью дачи в 19,9 млн рублей. Самые доступные объекты продаются в отдаленных юго-восточных районах области. Сезонный дом стоимостью до полутора миллионов рублей можно найти в Орехово-Зуевском, Зарайском, Луховицком и Егорьевском районах.

Пандемия подстегнула ажиотаж на рынке недвижимости в целом и на загородном рынке в частности, прокомментировал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Спрос до сих пор остается на высоком уровне и гонит цены вверх. Однако если в прошлом году в период самоизоляции дома и участки приобретались практически не глядя, то сейчас ситуация изменилась. Покупатели стали разборчивее и обращают пристальное внимание не только на сам дом, но и на размер участка, и на дороги, и на общую инфраструктуру поселка. То, что предложение на рынке заметно сократилось, не становится основанием для покупки неликвидных и морально устаревших объектов", - приводятся его слова в исследовании.