{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Подмосковья заявили, что в ближайшие годы регион станет лидером по выращиванию ягод

К 2023 году в Московской области планируют реализовать восемь крупных инвестпроектов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Московская область сможет стать лидером по выращиванию ягод в перспективе ближайших двух лет благодаря реализации восьми крупных инвестпроектов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"По ягоде у нас очень хорошие результаты. Все больше и больше ягодных проектов реализуется в Московской области. В ближайшие 2 года мы будем лидерами по производству ягод в стране", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В материале отмечается, что к 2023 году в регионе планируют реализовать восемь крупных инвестпроектов. Среди них предприятие "Серебряные сады" в Серебряных Прудах, где планируют ежегодно собирать порядка 100 тонн ягоды. Еще ряд инвестпроектов будет реализован в Кашире, Воскресенске, Электростали, Раменском, Шаховской. Здесь будут выращивать клубнику, голубику, смородину, малину, что обеспечит производство еще 9,4 тыс. тонн ягоды в год и выведет Подмосковье в лидеры.

Теги
Россия
Грузовик упал с эстакады ЦКАД в Подмосковье
Водитель получил легкие травмы
Читать полностью