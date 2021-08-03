Власти Подмосковья заявили, что в ближайшие годы регион станет лидером по выращиванию ягод

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Московская область сможет стать лидером по выращиванию ягод в перспективе ближайших двух лет благодаря реализации восьми крупных инвестпроектов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"По ягоде у нас очень хорошие результаты. Все больше и больше ягодных проектов реализуется в Московской области. В ближайшие 2 года мы будем лидерами по производству ягод в стране", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В материале отмечается, что к 2023 году в регионе планируют реализовать восемь крупных инвестпроектов. Среди них предприятие "Серебряные сады" в Серебряных Прудах, где планируют ежегодно собирать порядка 100 тонн ягоды. Еще ряд инвестпроектов будет реализован в Кашире, Воскресенске, Электростали, Раменском, Шаховской. Здесь будут выращивать клубнику, голубику, смородину, малину, что обеспечит производство еще 9,4 тыс. тонн ягоды в год и выведет Подмосковье в лидеры.