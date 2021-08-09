Порядка 2,7 тыс. "зеленых зон" определили в Подмосковье

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Около 2,7 тыс. "зеленых зон", на которых будет запрещена любая застройка, определили в Московской области. Об этом сообщил в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов зампред правительства - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

"Совместно с коллегами определили порядка 2,7 тыс. "зеленых зон". Это придомовые территории, которые жители совершенно точно не хотят никаким образом иным, кроме как прогулка или отдых, видеть, чтобы это вовлекалось как-то в оборот", - сказал Разин.

Он пояснил, что "зеленая зона" - это небольшие дворовые территории и городские пространства с деревьями, которые используют для прогулок с детьми или занятий спортом.

Разин рассказал, что ранее на региональном портале "Добродел" проходил опрос, в рамках которого жители голосовали за определение "зеленых зон". Наиболее активно в голосовании принимали участие жители Балашихи, Красногорска, Мытищ и Ленинского округа.

По его словам, в настоящее время порядка 1,5 тыс. "зеленых зон" занесены в региональную географическую информационную систему (РГИС) Подмосковья, еще 1,2 тыс. территорий будут обозначены в системе до 1 октября. Это позволит обеспечить невозможность застройки данных территорий.

Он пояснил, что порядка 300 зеленых территорий ранее были предоставлены в аренду, а на 180 из них уже начато строительство. "Что мы хотим предложить [арендаторам "зеленых зон"]? Первое - исключить любую вырубку без согласования с жителями. <...> Если вырубка предусматривается, то предусмотреть двукратное компенсационное озеленение. И не маленькими саженцами, а уже крупномерными деревьями", - добавил Разин.