Конгресс индустрии детских товаров пройдет в Подмосковье с 17 по 19 августа

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Региональный конгресс индустрии детских товаров "Устойчивое развитие в интересах детства" пройдет в Московской области с 17 по 19 августа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"С 17 по 19 августа в доме правительства Московской области пройдет региональный конгресс индустрии детских товаров "Устойчивое развитие в интересах детства". В программе мероприятия - выставка подмосковных производителей и обширная деловая программа. Организатор события - Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) при поддержке Минпромторга России", - говорится в сообщении.

Московская область является одним из наиболее масштабных кластеров индустрии детских товаров в стране - всего в Подмосковье работают свыше 100 выпускающих детскую продукцию предприятий. По данным пресс-службы, экспорт индустрии детских товаров Подмосковья составил 133 млн долларов по итогам 2020 года. "Подмосковье занимает ведущую позицию среди регионов страны по количеству предприятий, занятых в сфере производства товаров для детей. Сегодня в области уже работают несколько крупных компаний, которые включены в перечень системообразующих предприятий на федеральном уровне. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии этого отраслевого сегмента и увеличении инвестиций в него. От этого регион выиграет как в экономическом, так и в социальном плане, поскольку маленькие жители Подмосковья и всей России будут обеспечены высококачественными безопасными товарами отечественного производства", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Во время конгресса будет работать экспозиция, на которой региональные производители представят свою продукцию. Участие в выставке и деловой программе могут принять отечественные производители детских товаров, зарегистрированные по юридическому адресу в Московской области или обладающие собственным или контрактным производством в регионе.

"Развитие индустрии детских товаров является важным направлением при выстраивании государственной политики. Субъекты Российской Федерации формируют благоприятную среду для создания новых производственных площадей и поддержки существующих. Конгресс индустрии детских товаров Московской области служит площадкой для прямой коммуникации между участниками рынка. Обмен опытом, обсуждение волнующих вопросов и выработка совместных решений позволит производителям Московской области увидеть новые возможности развития", - цитирует пресс-служба директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга России Дмитрия Колобова.