Более 115 тыс. первоклассников пойдут в школы Подмосковья 1 сентября

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Свыше 115 тыс. детей впервые сядут за парты в Московской области в новом учебном году. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

"В этом году в подмосковные школы придут свыше 115 тыс. первоклашек. Всего за парты в сентябре сядут свыше 985 тыс. учащихся", - цитирует пресс-служба зампреда правительства Московской области Ирину Каклюгину.

Она рассказала, что всего в новом учебном году прирост учащихся в школах составит 43 тыс. человек. Самый большой прирост школьников наблюдается в Люберцах, Красногорске, Дмитрове, Химках и Ленинском округе.

"Ежегодно мы фиксируем рост [числа] учащихся - это большая ответственность и нагрузка на образовательные учреждения. Поэтому вопрос открытия новых школ у нас на особом контроле. К 1 сентября откроем 18 объектов. Все образовательные учреждения региона сейчас проходят проверку на безопасность", - добавила Каклюгина.