График электричек Горьковского направления МЖД изменится по воскресеньям в августе

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Расписание электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в воскресные дни августа в связи с укладкой нового пути на участке Стройка - Балашиха. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"ОАО "РЖД" продолжает работы по модернизации объектов железнодорожной инфраструктуры на Горьковском направлении МЖД. В воскресные дни, 15, 22 и 29 августа, железнодорожники уложат 1 км нового пути на участке Стройка - Балашиха. <...> В период технологических "окон", с 00:30 мск до 16:30 мск, движение поездов на участке будет приостановлено", - сказали в пресс-службе.

Часть поездов, курсирующих между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная и Купавна, выведут из расписания, несколько электричек вместо Балашихи будут курсировать до Железнодорожной и в обратном направлении. У некоторых электропоездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

"На станции Балашиха ведется строительство островной платформы, готовность которой составляет 70%. В ближайшее время приступят к установке плит перекрытия и лестничных сходов на строящемся пешеходном мосту. <...> Кроме того, в августе продолжится строительство многоуровневой автомобильной развязки через железнодорожные пути Горьковского направления в районе станции Нижегородская, в связи с чем будет закрыт второй главный путь", - пояснили в МЖД.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".