Двое мужчин получили огнестрельные ранения в ходе конфликта в Подмосковье

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Двое мужчин госпитализированы с огнестрельными ранениями, полученными в ходе конфликта в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В дежурную часть поступило сообщение о конфликте в лесу в Балашихе между группой людей. Прибывшие на место полицейские никого не обнаружили, но нашли множество гильз от огнестрельного оружия и одежду со следами крови.

"Позже в отдел полиции по Балашихе пришли сообщения из лечебных учреждений Москвы о поступлении к ним с огнестрельными ранениями 51-летнего мужчины и 22-летнего молодого человека. По данному факту следователем МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", - сообщили в полиции.

Устанавливаются обстоятельства получения ранений, возможные свидетели и очевидцы случившегося, а также другие участники конфликта.