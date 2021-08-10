Православные паломники впервые пройдут по маршруту будущего туркластера в Подмосковье

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Первое пешее паломничество по историческому тракту, объединявшему несколько столетий назад владения московских митрополитов, пройдет в Подмосковье. Маршут, проходящий через уникальные леса и исторические достопримечательности, планируют сделать туристическим рекреационным кластером, следует из материалов пресс-службы Русской православной церкви, поступивших в ТАСС.

"Путь паломников пройдет по древней митрополичей дороге, связавшей несколько столетий назад владения московских митрополитов. Уникальный старинный тракт пролегает по местности, сохранившей свою природную красоту, исторические ландшафты, объекты археологии. Это первый маршрут туристического рекреационного кластера - "Звенигородский вектор", который планируется создать на западе Подмосковья", - говорится в сообщении.

Паломничество начнется 11 августа, в день рождения святителя Николая. Участники проследуют от строящегося храма в честь святого Николая Чудотворца на Николиной горке до храма в селе Дмитровское. "На остановках по пути следования археологи и краеведы расскажут о наиболее важных исторических событиях, имевших здесь место, а биологи - об особенностях экосистем окрестных старовозрастных лесов и болот", - поясняют в пресс-службе. Кроме того, можно будет присоединиться к сводному студенческому хору, который будет петь православные хвалебные песни святителю Николаю. По окончании путешествия паломников ждет "братская трапеза".

"Звенигородский вектор" - проект создания туристического маршрута, проходящего по территориям с сохранившимися историческими и религиозными постройками начиная с XVI века. Основой маршрута является Митрополичья дорога XV века, которая идет через таежные леса, не подвергавшиеся рубкам на протяжении нескольких столетий и сохранившие разнообразие деревьев, трав и животных, с посещением храма XVI века и смотровой площадки с видом на пойму реки Истра. В маршрут также вошел природный резерват "Аксиньинское болото", являющийся естественным фильтром воды и воздуха. Общая протяженность маршрута - 25 километров. Его частью также является Царская дорога из Москвы в Звенигород. Проект туристического кластера разрабатывается совместно Московской городской епархией и правительством Московской области.