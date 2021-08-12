Более 50 домов культуры отремонтируют в Подмосковье до 2025 года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Свыше 50 домов культуры, расположенных в Московской области, планируется отремонтировать до 2025 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Московской областной думы.

"По программе региона "Культура Подмосковья", средства на которую выделяются из бюджета Московской области, в 2021-2025 годах запланировано модернизировать более 50 домов культуры. Это одна из самых больших программ модернизации домов культуры в стране", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что за последние семь лет в регионе построили или привели в порядок около 60 домов культуры.

По данным Мособлдумы, до конца текущего года в Подмосковье проведут ремонт объектов, расположенных в Балашихе, Зарайске, Орехово-Зуеве, Протвине и Пушкинском городском округе.

Как рассказали в пресс-службе, всего в Московской области функционируют около 2 тыс. организаций в сфере культуры, среди них более 920 учреждений культурно-досугового типа и 950 библиотек.