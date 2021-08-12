Около 200 отделений "Почты России" отремонтировали в Подмосковье

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Порядка 200 отделений "Почты России" модернизировали в Московской области, еще в 114 офисах ремонтные работы находятся на завершающей стадии, сообщила в четверг пресс-служба Министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

"По поручению губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева в регионе реализуется проект по модернизации отделений Почты России. 198 отделений в 43 муниципалитетах уже открылись после ремонта. В 114 офисах ремонт на завершающей стадии", - приводятся в сообщении слова министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара.

Он добавил, что еще 12 отделений получат грантовую поддержку регионального правительства в размере более 36,6 млн рублей на ремонт и модернизацию. Работы на объектах завершат до конца года.

"В рамках модернизации почтовые отделения отремонтируют по единым современным стандартам. В офисах будет проведен ремонт входной группы, установлены пандусы для маломобильных групп граждан, отремонтирован клиентский зал - заменят окна и двери, обновят электропроводку", - поясняется в материале.

Ранее пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья сообщала, что в этом году в Московской области к единому современному стандарту планируется привести около 400 отделений "Почты России".