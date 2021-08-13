Школьные ярмарки заработают в Подмосковье с 16 августа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Школьные ярмарки открываются на территории Московской области с 16 августа. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"С понедельника в регионе начинают свою работу ярмарки, организованные для реализации товаров широкого потребления, связанных с подготовкой детей к началу учебного года. Первые ярмарки пройдут в городах Протвине, Серпухове и Электростали", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Сергея Воскресенского.

Школьные ярмарки будут работать до середины сентября.

Как отметил Воскресенский, торговые места на ярмарках для инвалидов будут предоставляться бесплатно. "Кроме того, на ярмарке будет организовано торговое обслуживание по специальным социальным картам. Они выпущены организатором ярмарки и распространены среди льготных категорий населения. Карты дают право совершать покупки со скидкой 10% на специально оборудованных торговых стендах", - отметил Воскресенский.