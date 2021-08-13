Около 5 тыс. вакансий в Подмосковье доступны для инвалидов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. вакансий доступны для лиц с ограниченными возможностями в Московской области. Всего в настоящее время трудоустроены около 47,5 тыс. инвалидов, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"На сегодняшний день в Подмосковье трудоустроено 47,5 тыс. инвалидов, среди них около 11 тыс. - на квотируемых рабочих местах. Количество вакансий в настоящее время составляет около 5 тыс.", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она пояснила, что предприятия Московской области, в которых численность штата превышает 35 человек, в обязательном порядке выделяют квоту для трудоустройства инвалидов.

По словам Каклюгиной, наиболее востребованы среди инвалидов вакансии в сфере информационных технологий, делопроизводства и торговли.