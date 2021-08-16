Ремонт 14 автовокзалов завершат в Подмосковье до 1 октября

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Ремонтные работы проведут в 14 автовокзалах и автостанциях Московской области до 1 октября. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

"К 1 октября закончим установку 14 вывесок и современного освещения, косметический ремонт 14 автовокзалов и автостанций", - сказала Кротова.

Она отметила, что критериями для отбора тех автовокзалов, где ремонтные работы будут проводиться в первую очередь, стали показатели пассажиропотока, количество жалоб, дата последнего ремонта, средний возраст вокзала, количество маршрутов и численность населения муниципалитета.

По ее словам, в автовокзалах установят новые сидения и электронные табло, отремонтируют санузлы. Кроме того, к началу осени также планируется отремонтировать входы в вокзалы и места перед кассами.

Как отмечается в презентации к выступлению, ремонтные работы пройдут в автовокзалах в Сергиевом Посаде, Ногинске, Дмитрове, Клину, Чехове, Зарайске, Домодедове, Раменском и Орехово-Зуеве. Также будут приведены в порядок автостанции в Солнечногорске, Шатуре, Павловском Посаде, Подольске и Коломне.