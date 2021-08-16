Более 270 остановок планируют оборудовать в Подмосковье до 2023 года

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Свыше 270 остановок оборудуют в Московской области в рамках программы "Остановка рядом с домом" до 2023 года. Оборудованные остановочными павильонами места появятся вблизи новых микрорайонов, деревень и СНТ, об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

"Мы предлагаем реализовать программу "Остановка рядом с домом". В этом году готовы сделать 67 остановок, всего до 2023 года включительно 276", - сказала Кротова.

Она пояснила, что в программу планируется включить остановки вблизи новых микрорайонов, сел и деревень, а также "народные" остановки - места, где нет организованного места для остановки общественного транспорта.

Кротова рассказала, что с 2019 года на территории Подмосковья было введено 74 жилых комплекса, из них 47 не имеют остановок вблизи домов. Кроме того, более 160 деревень, сел и СНТ не имеют транспортной доступности.

Также она отметила, что со следующего года в регионе планируется запустить программу по обустройству площадок для автобусов, в рамках которой будет организовано 58 таких мест.