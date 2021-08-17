Свыше 3,3 млн масок и более 2,5 млн ручек закупят для проведения выборов в Подмосковье

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Необходимые средства защиты закупят в Московской области для проведения выборов в сентябре. Планируется заготовить более 3,3 млн масок и свыше 2,5 млн шариковых ручек, сообщил журналистам во вторник председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

"Если мы говорим о безопасности, то это в том числе необходимые средства защиты: санитайзеры, перчатки, маски. Это все заготавливается в определенных количествах, потому что мы заботимся о каждом нашем сотруднике, но в первую очередь мы заботимся об избирателях. Все необходимые средства индивидуальной защиты изготовлены, [исходя] из численности избирателей", - сказал Березкин.

Согласно презентации к его выступлению, к проведению выборов в Московской области будет закуплено более 3,3 млн масок и столько же пар перчаток, 49,5 тыс. литров антисептических средств, свыше 36 тыс. защитных экранов для лица, более 2,5 млн шариковых ручек.

В материалах отмечается, что на избирательных участках будет проводиться дистанционный контроль температуры, разделение потока людей на вход и выход. Также на полу будет организована специальная разметка для соблюдения социальной дистанции.

В Подмосковье с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму.