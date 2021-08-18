Акция в честь Дня государственного флага России пройдет в 30 городах Подмосковья

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Проект "30 лет триколору России" пройдет в 30 городах Московской области 22 августа. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"По инициативе Министерства культуры Московской области 22 августа в городах Подмосковья будет реализован инновационный проект "30 лет триколору в России". В течение дня в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Государственного флага, - в парках культуры и отдыха, на центральных улицах и площадях - будут размещены наклейки с QR-кодом, с помощью которого любой желающий сможет войти в приложение "История российского триколора", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что в мобильном приложении предусмотрена технология дополненной реальности, благодаря которой пользователи смогут совершить мини-экскурс в историю развития и преобразования флага. Мобильными экскурсоводами станут актеры в образах царя Алексея Михайловича, Петра I, Александра III и Николая II.

Как отмечается в Instagram-аккаунте проекта, акция пройдет в 30 городах Подмосковья, среди которых Химки, Щелково, Бронницы, Красногорск, Жуковский, Балашиха, Одинцово и другие.