План благоуйстройства дворов в Подмосковье выполнили на 50%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. План по благоустройству дворов в Московской области на этот год выполнен почти на 50%. Завершить в полном объеме все запланированные на текущий год работы планируется к октябрю, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"По поручению Андрея Юрьевича Воробьева (губернатор Московской области - прим. ТАСС) в регионе ведется масштабная работа по облагораживанию дворовых территорий. Всего в этом году в рамках комплексного благоустройства ремонтные работы пройдут в 735 дворах, на текущий момент работы завершены по 365 адресам", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Он добавил, что благоустройство дворов является одной из приоритетных программ проекта "Жилье и городская среда". "Комфортная городская среда для любого жителя начинается с малого - удобных скамеек, работающих фонарей, ухоженного двора. Поэтому в нашем регионе вопрос благоустройства дворовых территорий является одним из приоритетных", - рассказал министр.

Как отмечается в материале, в рамках работ по благоустройству обновляются детские игровые и контейнерные площадки, проводится замена наружного освещения, асфальтового покрытия, скамеек и урн. Оставшиеся дворы будут благоустроены до октября.