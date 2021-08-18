В Подмосковье открыли первое общежитие для осужденных, работающих на сельхозпредприятии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Общежитие для осужденных, трудоустроенных на предприятие по производству сельскохозяйственных культур "Северка", открыли в подмосковной Коломне. Оно рассчитано на 50 человек, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Осужденные к принудительным работам люди будут трудоустроены на предприятии по производству сельскохозяйственных культур "Северка" группы компаний АО "Малино". В области агропромышленного комплекса Подмосковья, особенно в основной сезон сбора урожая и активный период борьбы с борщевиком, необходимы дополнительные рабочие ресурсы. А у жителей Подмосковья, отбывающих наказание, появилась возможность трудиться в своем регионе, уверенность своей значимости, необходимости и быстрой социальной адаптации", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия области Сергея Воскресенского.

Как рассказали в пресс-службе, уголовное наказание в виде принудительных работ является альтернативой лишению свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести. Также принудительные работы могут назначаться осужденным в связи с заменой наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания.

По данным министерства, открытое в Коломне общежитие рассчитано на 50 человек. Осужденные будут проживать в общежитии и трудиться в соответствии с трудовым законодательством на базе предприятия и получать зарплату.

"Это первый опыт. В дальнейшем мы планируем увеличение подобных общежитий в Подмосковье. В частности, на территории группы компаний "Малино" будет открыто три таких общежития. Находящиеся в них осужденные будут заняты в профессиях, актуальных в АПК региона", - отметил Воскресенский.