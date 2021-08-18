Инфраструктуру для велосипедистов обустроят во всех городах Подмосковья

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. В каждом городе Московской области появятся веломаршруты. Об этом сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Веломаршруты будут в каждом без исключения городе, сейчас главы территорий с жителями смотрят, где они максимально быстро могут появиться. Это лесопарки. Есть запрос на твердые покрытия, это требует определенный подход, особенно в парковых территориях. Велодорожки - это, по сути, хит сезона. То ли потепление, то ли стиль жизни изменился, но это сегодня не праздный вопрос", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что жители региона демонстрируют большое желание иметь веломаршруты в каждом городе. "Мы, я думаю, не разочаруем, и всех жителей Подмосковья обеспечим веломаршрутами - где-то чуть раньше, где-то чуть позже. Связываем парки, все это имеет принципиально важное значение", - заключил губернатор.