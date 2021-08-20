Свыше 13,5 тыс. подростков нашли работу в Подмосковье во время каникул

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более 13,5 тыс. подростков устроились на временную работу в Московской области в период летних каникул, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.

"Свыше 13,5 тыс. подростков в этом году устроились на общественные и временные работы в период летних каникул. В топ профессий вошли не только рабочие специальности, но и такие, как делопроизводитель, помощник воспитателя и флорист", - привели в министерстве слова зампредседателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она также рассказала, что кроме зарплаты подростки также могут получить дополнительную ежемесячную материальную поддержку от центра занятости населения.

"Временная работа среди молодежи - это отличная возможность получить профессиональные навыки и первый трудовой опыт, а также обрести новые и полезные знакомства", - отметила Каклюгина.