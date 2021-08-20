Новая дорожная развязка соединила две части подмосковного Домодедова

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Движение транспорта запустили на участке дороги "Каширское шоссе - Киселиха", это позволило соединить две части подмосковного Домодедова. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Две части Домодедова соединили новой развязкой. Сегодня открылся последний участок дороги "Каширское шоссе - Киселиха", который также разгрузит Каширку, трассу М-4 "Дон" и ж/д Павелецкого направления", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что пропускная способность автодороги "Каширское шоссе - Киселиха" составит около 20 тыс. автомобилей в сутки, а разрешенная скорость - 80 км/ч. Для безопасности и комфорта местных жителей вдоль дороги установили шумозащитные экраны.

"Это участок дороги протяженностью около 1 км. Он включает путепровод через М-4 "Дон" длиной около 109 м и мост через р. Городнянку длиной порядка 77 м. Открытие участка позволит улучшить транспортную ситуацию в северной части Домодедова, в частности, транспортную доступность промышленных предприятий. Теперь жители смогут попасть из дома на работу и обратно, не выезжая на М-4. Время проезда по новой автодороге составит не более 15 минут. Ожидается, что пользоваться новой автодорогой смогут порядка 140 тыс. жителей", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.