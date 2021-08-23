Тепличные комплексы Подмосковья поставят в магазины к 1 сентября более 4,5 млн цветов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 4,5 млн цветов поставят тепличные комплексы Подмосковья в магазины Москвы, Московской области и других регионов ко Дню знаний. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья в понедельник.

"К началу учебного года подмосковные теплицы срежут и поставят в торговые точки Москвы, Подмосковья и других регионов страны более 4,5 млн цветов. К примеру, Ступинское предприятие "Мосроза" срежет порядка 2 млн штук роз, Дмитровский тепличный комплекс "Подосинки" - 1,5 млн элитных роз. Более 800 тыс. штук хризантем, роз, тюльпанов и гиацинтов готовит к празднику хозяйство Раменского городского округа "Цветком", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, в этом году тепличный комплекс "Цветком" увеличил ассортимент цветов. "Ранее здесь выращивали только горшечные хризантемы, с этого года налажено производство хризантем на срез. Этот цветок серии "Магнум" отличается огромным бутоном 25-30 см и высотой до 1 метра. К 1 сентября производители планируют поставить более 150 тыс. штук таких хризантем", - добавил Воскресенский.

Кроме этого, цветы в Подмосковье выращивают "Егорьевский тепличный комбинат", "Теплицы Раменские", предприятие "Аграрное" в Орехово-Зуеве.