Более 5,4 тыс. соцобъектов в Подмосковье адаптируют для людей с инвалидностью

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Свыше 5,4 тыс. социальных объектов в Московской области станут доступными для людей с инвалидностью и маломобильных граждан в рамках программы "Доступная среда". Об этом сообщили в среду в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

"Для инвалидов и маломобильных жителей в Подмосковье станут доступны свыше 5,4 тыс. объектов. Будут предусмотрены устранения существующих препятствий и барьеров, а также обеспечена доступность приоритетных объектов для получения в них услуг. Таким образом количество приоритетных объектов по подпрограмме "Доступная среда" составит 77,8%", - сказали в пресс-службе ведомства.

Там же отметили, что в ряд учреждений социального обслуживания будут закуплены современное реабилитационное и компьютерное оборудование, а также поступят автомобили с подъемником.

"В регионе проживает более 400 тыс. инвалидов. Очень важно обеспечивать полноценную возможность легкого перемещения и адаптации маломобильных жителей, повышать с каждым днем комфортные условия для их жизни", - добавили в пресс-службе.