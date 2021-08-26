Капсулы времени заложили в местах строительства 25 школ в Подмосковье

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Церемония закладки капсул времени состоялась в местах строительства 25 школ в городских округах Московской области. Трансляция в режиме реального времени велась из центра управления регионом, старт единовременной закладке капсул дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Очередное очень важное мероприятие в рамках президентской программы развития образования. <…> В этой же аудитории мы закладывали 50 школ [в 2019 году]. Спасибо нашим строителям, главам городов, это получилось", - сказал Воробьев в ходе церемонии.

Также в мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, главы городских округов, учителя и учащиеся. "Эти 25 школ мы должны сдать через 18-24 месяцев", - уточнил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил, что президентская программа капремонта объектов образования решает не только проблему разного качества зданий, где учатся школьники, но и их технического наполнения.

"Специфика области заключается в том, что она растет: у нас 43 тыс. плюсом учеников в этом году, 40 тыс. в предыдущем, и так каждый год. Это торжественное событие - закладывать новые школы, но мы и обязаны это делать. Важно, что сегодня благодаря президентским программам у нас есть такие возможности строить школы, которые еще и наполняются качественным содержанием, - мы стараемся искать самых талантливых учителей и предоставлять им дополнительные условия, чтобы они творили в школе, чтобы ребенок шел в школу не ради сдачи ЕГЭ, а ради раскрытия своих талантов. <...> Школа должна быть местом притяжения, где учатся, знакомятся, реализовывают себя в самых разных амплуа", - пояснил журналистам в четверг Воробьев.