Шесть проектов Подмосковья победили на конкурсе благоустройства малых городов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Проекты зон отдыха в Серпухове, Клину, Кашире, Электрогорске, Пущино и Верее стали победителями в двух номинациях на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом в четверг написал в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"То, что вы видите на фотографиях, пока только проекты. Но скоро они станут замечательными зонами отдыха в Серпухове, Клину, Кашире, Электрогорске, Пущино и Верее. Все эти общественные пространства победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды", - написал Воробьев.

Он отметил, что подмосковные парки победили в номинациях "Исторические поселения" и "Малый город".

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды впервые состоялся в 2018 году. За четыре года на суд жюри поступили почти 1,4 тыс. заявок, из которых были отобраны 400 проектов-победителей из 73 регионов страны. Все финалисты получили на благоустройство парков, скверов, набережных, площадей или улиц гранты на сумму от 30 млн до 100 млн рублей.

Первоначально призовой фонд конкурса составлял 5 млрд рублей, осенью 2020 года было решено увеличить его вдвое - до 10 млрд рублей. Конкурс входит в национальный проект "Жилье и городская среда".