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Пандемия COVID-19

Власти Подмосковья надеются, что волны пандемии скоро угаснут

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также рекомендовал всем вакцинироваться

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья выразил надежду, что волны пандемии коронавируса скоро угаснут, и рекомендовал всем вакцинироваться.

"До конца никто не знает, что будет (с дистанционным обучением - прим. ТАСС). Человеку свойственно надеяться на лучшее, мы прожили уже три волны пандемии. Сегодня очень высокий уровень вакцинации, мы надеемся, что все эти волны пандемии будут угасать", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

Он отметил, что врачи адаптировались (для работы в условиях пандемии - прим. ТАСС), существуют определенные протоколы лечения. Вакцина спасла очень много жизней.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 418 118 случаев заражения, выздоровели 357 200 человек, умерли 7 690.

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