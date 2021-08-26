В Подмосковье следователи возбудили дело после нападения на ребенка стаи бродячих собак

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после нападения на семилетнего мальчика стаи бродячих собак в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

По ее словам, накануне вечером в деревне Никольское Дмитровского городского округа на семилетнего мальчика напали бродячие собаки. Он был госпитализирован с укушенными ранами в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

"Следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области по факту нападения на ребенка бродячих собак возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказала она.

Также Тертичная отметила, что в настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, а также планируется допрос родителей ребенка и назначение судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следствию предстоит установить, какие меры были приняты должностными лицами администрации для исключения подобных ситуаций.