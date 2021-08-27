Бесплатный Wi-Fi появится в 300 школах Подмосковья до конца года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Бесплатным Wi-Fi до конца 2021 года оснастят 300 школ Московской области. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале пресс-службы губернатора Подмосковья "Воробьев Live".

"Подмосковье участвует в пилотном проекте по внедрению цифровой образовательной среды, по которому учебные заведения оснащаются современной техникой. До конца года бесплатный Wi-Fi проведут в 300 школ региона", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в Подмосковье за три года введут в эксплуатацию около 70 новых школ. Кроме этого, свыше 300 учебных заведений области обновят по президентской программе капитального ремонта.

Помимо этого, количество призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников за последний год в Московской области выросло в два раза, а в международных рейтингах регион поднялся с двенадцатой строчки на шестую.