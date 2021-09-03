В больницы Подмосковья поставят еще 18 единиц реабилитационного оборудования

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Почти 20 единиц оборудования для реабилитации после инфарктов и инсультов поступит в подмосковные больницы до конца сентября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"К реабилитации после перенесенного инфаркта или инсульта необходимо приступать незамедлительно, так как это позволит значительно снизить риск развития острых осложнений и патологических состояний. От реабилитации зависит качество жизни пациента. Всего в этом году в больницы уже поступило 52 единицы реабилитационного оборудования", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что еще 18 единиц оборудования для реабилитации после инфарктов и инсультов поступит до конца сентября в медучреждения Московской области, в том числе в Реутовскую, Ногинскую и Можайскую больницы.

Аппараты закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".