Подмосковная ГИБДД призывает водителей к осторожности из-за похолодания

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Подмосковная Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее и осторожней на дорогах во время резкого понижения температуры воздуха. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Московской области.

"По информации метеорологов, в Подмосковье сегодня и в ближайшие дни ожидается значительное понижение температуры воздуха, вплоть до минусовых отметок. Согласно заключениям экспертов, основанным на данных статистики Госавтоинспекции, любые погодные изменения приводят к увеличению дорожных аварий. В связи с этим подмосковная Госавтоинспекция напоминает, что особое внимание водителям следует уделить при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что для обеспечения безопасного движения водители должны выбирать правильную модель поведения на дороге, а также вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения.

"Выбранная модель поведения, а также скорость должны обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил дорожного движения. В таких условиях пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге, сделать это можно с использованием световозвращающих элементов", - добавили в ГИБДД.