Более 4,5 млн человек планируют вакцинировать в Подмосковье против гриппа

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Кампания по вакцинации населения против гриппа стартует в Московской области. Всего планируется привить 4,5 млн человек, включая 1 млн детей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье начинается масштабная кампания по вакцинации населения против гриппа. Планируется вакцинировать более 4,5 млн жителей Московской области, включая более 1 млн детей", - сказали в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что в настоящее время в поликлиники региона поступили отечественные вакцины от гриппа "Совигрипп", "Флю-М" и "Ультрикс квадри", в ближайшее время поступит "Гриппол плюс". Для прохождения вакцинации против гриппа необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр и направит на прививку.

"Коронавирус никуда не ушел, а осенью еще и традиционно наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Поэтому необходимо сделать прививку от гриппа. Это особенно важно для тех, кто находится в группе риска. Интервал между вакцинациями от COVID-19 и против гриппа должен составлять один месяц. Прививки в школах и детских садах будут проводиться в медицинских кабинетах", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.