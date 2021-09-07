Фестиваль скандинавской ходьбы для участников "Активного долголетия" пройдет в Подмосковье

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Фестиваль скандинавской ходьбы "Ходи, Подмосковье!" пройдет в рамках проекта "Активное долголетие" в подмосковной Балашихе 9 сентября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"9 сентября в городе Балашиха на базе парка "Пехорка" состоится фестиваль скандинавской ходьбы "Ходи, Подмосковье!" в рамках проекта "Активное долголетие". Данное мероприятие организовано в целях привлечения пожилых людей к активности на свежем воздухе, поддержания их здоровья, а также для знакомства с популярным на сегодняшний день видом спорта. К участию заявлено 35 подмосковных городов", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в рамках фестиваля участникам расскажут о техниках ходьбы, а также познакомят с другими мероприятиями в рамках проекта "Активное долголетие".

В пресс-службе пояснили, что принять участие в фестивале могут члены клубов "Активное долголетие", прошедшие вакцинацию или имеющие отрицательный результат теста на COVID-19, проведенный за три дня до мероприятия.