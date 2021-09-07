Реконструкцию улицы Туполева в Жуковском завершат к концу 2022 года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют завершить реконструкцию дорожного участка улицы Туполева в Жуковском к концу следующего года. В рамках работ будет построен тоннель под площадью Громова протяженностью 700 м и расширена проезжая часть, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Улицу Туполева в Жуковском можно будет проехать всего за 10 минут, а добраться до Новорязанки - за 15-20. Реконструкцию дороги завершат к концу следующего года", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что реконструкция проходит на участке от транспортной развязки на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань. В настоящее время проводятся работы по строительству четырехполосного тоннеля под площадью Громова, протяженностью свыше 700 м, который обеспечит беспрепятственный проезд большегрузов из Раменского и в противоположную сторону. Кроме того, на улице Туполева расширят проезжую часть, установят пять надземных переходов.

"Важная дорога. Здесь живет полмиллиона человек, идет большое развитие Раменского, Жуковского. Хочу попросить вас ударно продолжать строительство для того, чтобы через год мы здесь встретились и открыли эту дорогу", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева по итогу общения с работающими на объекте строителями.

В пресс-службе рассказали, что реконструируемый участок является продолжением построенного в 2016 году подъезда к Жуковскому от М-5 "Урал". Завершение работ позволит увеличить пропускную способность дороги, а также перераспределить транзитные потоки и улучшить транспортную доступность Жуковского и Раменского округов.