Акция по сбору избытков урожая яблок началась в Подмосковье

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Дачники Московской области смогут сдать на переработку избытки урожая яблок в рамках экологической акции "Тут едут яблоки! Прямо на переработку!", об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"С одной стороны, урожай яблок - хорошая новость, в то же время он стал причиной образования навалов органических отходов на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях. Дачники вынуждены просто выбрасывать гнилые яблоки, которые занимают много места, плохо пахнут, создавая неудобство жителям Подмосковья. <...> Совместно с региональными операторами в течение сентября-октября мы вновь запустили нашу ежегодную целевую акцию "Тут едут яблоки! Прямо на переработку!", направленную на прямой сбор избытка яблок у садоводов, и организовали установку брендированных бункеров для сбора яблок и их своевременный вывоз на переработку", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского.

Он пояснил, что яблоки, которые будут собраны в рамках акции, направят на вторничную переработку для сельхознужд - плоды пойдут на корм животным или на производство компоста. Предполагается, что с помощью акции будет собрано более 200 тонн отходов.

В пресс-службе отметили, что в рамках акции разработан специальный маршрут движения спецтранспорта, а также организован объезд мобильных пунктов сбора и крупных контейнерных площадок.