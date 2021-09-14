В Подмосковье начнут автоматически зачислять пожилых в клубы "Активного долголетия"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пожилые в Московской области с 1 октября будут автоматически зачисляться в клубы проекта "Активное долголетие". Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В клубах "Активное долголетие" в Московской области занимаются свыше 75 тыс. человек. С 1 октября в них смогут приходить все жители старшего возраста без предварительной заявки. Зачисление будет автоматически по достижению женщинами 55 лет, а мужчинами - 60", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что также по просьбам участников в клубах появятся новые активности, среди которых командные виды спорта, кулинарное мастерство и лекции по финансовой грамотности.

"Очень важный проект. Как сейчас говорят, он "зашел", пользуется большой популярностью среди старшего поколения. Мы видим, что каждый год в нем участвует все больше людей, и нам очень важно наполнить его содержанием. Нужны разнообразные активности - и на свежем воздухе, и внутри зданий. Большой запрос есть и на экскурсии. Экскурсия - это продолжительное мероприятие, нужно позаботиться и о качестве транспорта, чтобы он был безопасным и комфортным, ну и, конечно, о питании. Знаю, что многие главы территорий создают все необходимые условия для этого", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.